«Он просто устал». Чесноков объяснил поведение Рублева в матче с Алькарасом
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о поведении россиянина Андрея Рублева в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.
«Может он так себя вёл, чтобы заиграть лучше. Рублёв просто устал, он уже не может себя заставить сделать какой-то всплеск, чтобы закончить турнир на положительной ноте», – приводит слова Чеснокова Vprognoze.
Это второе поражение кряду для Рублева на Итоговом турнире. Соревнование в Турине закончится для россиянина на стадии группового этапа. Даже математические шансы на выход в стадию на выбывание Рублёв потерял.
Другой же россиянин Даниил Медведев имеет в своем арсенале одну победу и шансы на выход в плей-офф у него еще есть.