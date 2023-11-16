Теннисист Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

В Турине (Италия) завершился четвертьфинальный матч Итогового турнира ATP между российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым. Игра завершилась победой россиянина со счетом 7:6, 6:4. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Таким образом, Медведев в третий раз сыграет в полуфинале Итогового турнира.

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Россиянин досрочно вышел в 1/2 финала турнира, независимо от результата третьего матча, где он сыграет с Карлосом Алькарасом. В другом матче российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от Алькараса и лишился шансов сыграть в полуфинале. Медведев обыграл Рублева со счетом 6:4, 6:2 в матче первого тура, в то время как Александр Зверев из Германии был сильнее испанца Карлоса Алькараса – 6:7(3), 6:3, 6:4.