Медведев словами "жалко его" отреагировал на эмоциональный срыв Рублева

Теннисист Даниил Медведев высказался об эмоциональном срыве Андрея Рублева во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP. Его слова передает "Чемпионат". "Андрея жалко. Я по себе понимаю, что эмоции захлестывают. Стараюсь никогда не осуждать за такое. Роджер и Рафа вот были эталоном поведения. Но другие не могут себя вести так, как они. И на то есть причины. Жалко, что Андрей проиграл, смотрел, болел. Карлос играл лучше, чем два дня назад. У него еще будут все возможности выйти в полуфинал через год. Все впереди", - сказал Медведев. Поединок между теннисистами завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. Во время матча россиянин сильно ударил себя несколько раз ракеткой по ноге. В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев расположился на пятой строчке (4 805 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9 945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Он обеспечил себе выход из группы на Итоговом турнире ATP, обыграв представителя Германии Александра Зверева.