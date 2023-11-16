Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своем нервном срыве во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP, во время которого он ракеткой до крови разбил себе ногу ракеткой. Его слова передает Yahoo.

"Все в порядке. Я разочарован и не смог справиться", - сказал Рублев.

Поединок между теннисистами завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. В результате этого поражения Рублев потерял даже теоретические шансы на выход из группы.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом является 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович.