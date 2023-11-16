Футболисты «Торино» подарили Медведеву игровую футболку после матча со Зверевым

Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи подарил свою футболку третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву после его победы над немцем Александром Зверевым в матче второго тура групповой стадии Итогового турнира АТР, который проходит в Турине.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу россиянина. Благодаря этой победе Медведев досрочно вышел в полуфинал турнира, в заключительном туре он встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Также участником квартета является еще один россиянин Андрей Рублев, который потерял шансы на выход в плей офф.

Во встрече с Медведевым также приняли участие голкипер Лука Джемелло и защитник Рауль Белланова, выступающие за «Торино».

В минувшем сезоне в составе туринцев на правах аренды играл российский полузащитник Алексей Миранчук. 28 летний россиянин провел 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.