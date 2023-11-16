Медведев признался, что ему жалко Рублева

«Андрея жалко. Я по себе понимаю, что эмоции захлестывают. Стараюсь никогда не осуждать за такое. Роджер и Рафа вот были эталоном поведения. Но другие не могут себя вести так, как они. И на то есть причины.



Жалко, что Андрей проиграл, смотрел, болел. Карлос играл лучше, чем два дня назад. У него еще будут все возможности выйти в полуфинал через год. Все впереди», — сказал Медведев.