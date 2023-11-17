Кафельников не считает Медведева фаворитом итогового турнира АТР

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион и победитель двух турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников признался, что не ожидал от представителя России Даниила Медведева быстрого выхода в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также поделился размышлениями на тему того, с кем россиянин сыграет в плей-офф. Его слова приводит "Чемпионат.com".

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"На таком высоком уровне совершенно не имеет значения, кто попадёт друг на друга. С каждым из них Даниилу будет очень тяжело. Медведев — фаворит Итогового турнира в Турине? Я так не считаю. На мой взгляд, есть два фаворита на титул — это Джокович и Синнер. Они выглядят лучше сейчас", - заявил Кафельников.