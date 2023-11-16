Кафельников не считает Медведева фаворитом итогового турнира АТР

— Если честно, совсем не ожидал, что Медведев выйдет в полуфинал итогового так быстро. Вышел из группы — большой молодец! Дальше у него в соперниках будет либо Новак Джокович, либо Янник Синнер. Тут уже без разницы. На таком высоком уровне совершенно не имеет значения, кто попадет друг на друга. С каждым из них Даниилу будет очень тяжело.



Медведев — фаворит турнира? Я так не считаю. На мой взгляд, есть два фаворита на титул — это Джокович и Синнер. Сейчас они выглядят лучше, — сказал Кафельников «Чемпионату».