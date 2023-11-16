Медведев ответил, как готовился к итоговому после поражения в Париже

«Иногда я не до конца понимаю теннис, потому что точно так же в прошлом году я проиграл де Минауру, был напряженный трехсетовый матч. Мне кажется, игра разворачивалась не так, как с Григором.



Возможно, тогда это сильнее повлияло на мою уверенность, потому что я взял два-три дня отдыха. Как и в этом году. Я был потерян. Возможно, сказался сам сезон. Возможно, я был более уставшим. Приехав сюда, я не очень хорошо себя чувствовал. Мне понравилось в Турине, здесь здорово. Но на корте все было не так.



Как я сказал после прошлогоднего матча с Рублевым, я был доволен тем, как сыграл, потому что перед матчем был совершенно потерян.



В этом году такого не было. Конечно, поражение от Григора было обидным. Я остался в Париже на пару дней, но чувствовал себя не очень хорошо. Смотрел, как другие соревнуются, хорошо играют. Не самое приятное чувство. Но я решил: ладно, постараюсь выложиться на тренировках. По-моему, я проиграл в среду, а тренироваться начал в воскресенье. На тренировках я хорошо себя чувствовал.



Перед первым матчем я чувствовал себя все лучше и лучше. Подумал: «Здорово, нужно показать это на корте». У меня получилось, так что я очень рад.



Но я до сих пор не понимаю, почему иногда все не так, а иногда наоборот...»