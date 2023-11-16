Названа причина неудач Рублева на Итоговом турнире АТР

«Думаю, что Андрей будет стараться победить. Может, наоборот, в последнем матче напряжение спадет и он будет свободно играть. Потому что по результатам этот сезон, на мой взгляд, Андрей провел очень успешно. В предыдущих матчах на него немного давило желание победить — вероятно, это нервное напряжение сыграло с ним злую шутку», — полагает Ольховский.