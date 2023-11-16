Зверев рассказал об эмоциях в матче с Медведевым

Александр Зверев рассказал об эмоциях в матче с Даниилом Медведевым.

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Немец проиграл на групповом этапе итогового турнира 6:7(7), 4:6.

– В матче вы были очень сосредоточены, чуть ли не бросили ракетку, а еще улыбались, смеялись. Кажется, что вы испытали столько эмоций. Вы так чувствовали себя на корте?

– Да, в таких матчах много эмоций. Я пытался пробить твинер и попал по собственным шарам. Поэтому я и улыбался (улыбается).

Да, временами было обидно, потому что, безусловно, исход первого сета крайне важен. В том числе математически для выхода в полуфинал, потому что я считаю, что хорошо играю. Теперь расклад снова зависит не от меня. Если Алькарас выиграет, то он пройдет.