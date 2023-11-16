Зверев рассказал об эмоциях в матче с Медведевым

Зверев о матче с Медведевым: «С тем теннисом, который я показал, я заслуживал большего, чем поражение в двух сетах»
Александр Зверев рассказал об эмоциях в матче с Даниилом Медведевым.
Немец проиграл на групповом этапе итогового турнира 6:7(7), 4:6.
– В матче вы были очень сосредоточены, чуть ли не бросили ракетку, а еще улыбались, смеялись. Кажется, что вы испытали столько эмоций. Вы так чувствовали себя на корте?
– Да, в таких матчах много эмоций. Я пытался пробить твинер и попал по собственным шарам. Поэтому я и улыбался (улыбается).
Да, временами было обидно, потому что, безусловно, исход первого сета крайне важен. В том числе математически для выхода в полуфинал, потому что я считаю, что хорошо играю. Теперь расклад снова зависит не от меня. Если Алькарас выиграет, то он пройдет.
Обидно, потому что я считаю, что с тем теннисом, который я показал, я заслуживал большего, чем поражение в двух сетах. Но если я не выйду из группы, мне некого винить. Это моя вина.
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Зверев о матче с Медведевым: «С тем теннисом, который я показал, я заслуживал большего, чем поражение в двух сетах»
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