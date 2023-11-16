Янник Синнер вслед прошёл в плей-офф Итогового чемпионата ATP — 2023

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в плей-офф Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Это произошло после того, как 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл сет в матче третьего тура группового этапа, что позволило Синнеру (4) автоматически выйти в полуфинал домашнего турнира.

Отметим, что первым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP стал российский теннисист Даниил Медведев (3). Он одержал в своей группе две победы в двух сетах, даже поражение в третьем матче группового этапа никак не отразится на ситуации Медведева.