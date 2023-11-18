Стала известна причина поражения Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР

"Не понимаю, как Медведев в первом сете проиграл свою подачу при счете 40:0. Один брейк был у Синнера, он его реализовал. Игра была два сета полностью равная, в третьем Медведев дает двойную ошибку. Он очень много таких подарков сегодня сделал", - заявил Чесноков.