Медведев назвал главную цель в 2024 году

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью "Чемпионату" после поражения в полуфинале Итогового турнира АТР в матче с итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:7 (4:7), 6:1) заявил, что готов побороться за трофей Большого шлема в 2024 году.
"В теннисе так быстро меняются чувства. Перед Роттердамом я вообще не был уверен, что смогу хоть что-то выиграть. После финала в Австралии в 2022-м я долго плохо играл на "Шлемах". Потом был полуфинал Уимблдона, финал US Open. Верю, что я способен выиграть Большой шлем в следующем сезоне", - заявил Медведев.
По ходу игры с Синнером Медведев исполнил десять подач навылет, допустил две двойных ошибки и выиграл 63% мячей с первой подачи. Синнер выполнил десять эйсов, исполнил две двойных ошибки и выиграл 57% мячей с первой подачи.
Соперник Синнера в финальном матче определится по итогам игры между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем. Эта игра начнется в 23:00 по московскому времени.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию игры Медведев - Синнер.