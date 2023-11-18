Медведев назвал главную цель в 2024 году

"В теннисе так быстро меняются чувства. Перед Роттердамом я вообще не был уверен, что смогу хоть что-то выиграть. После финала в Австралии в 2022-м я долго плохо играл на "Шлемах". Потом был полуфинал Уимблдона, финал US Open. Верю, что я способен выиграть Большой шлем в следующем сезоне", - заявил Медведев.