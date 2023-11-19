Джокович обыграл Синнера в финале Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл четвёртую ракетку мира, 22-летнего итальянца Янника Синнера в финале Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходил в Турине (Италия). Счёт встречи 6:3, 6:3.

Джокович выиграл Итоговый турнир ATP
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Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Джокович сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и сделал три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил семь подач навылет, ни разу не допустил двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.

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