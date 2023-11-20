Джокович рассказал о своей мотивации на сезон-2024

Мотивация, особенно к крупнейшим спортивным турнирам, по-прежнему присутствует. Это до сих пор вдохновляет меня идти дальше. В конце концов, люди видят, как вы выступаете на крупных турнирах, но они не видят недель и месяцев самоотверженной ежедневной, еженедельной работы, попыток построить вашу форму так, чтобы вы могли достичь пика там, где вам это нужно. Для меня это, очевидно, турниры Большого шлема и финалы Мирового тура, а в следующем году, надеюсь, еще и Олимпийские игры.