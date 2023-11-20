Семь российских теннисистов завершили сезон в топ-100 рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг, в который вошли семь российских игроков. Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев (третья ракетка мира). На пятой строчке расположился Андрей Рублев, Карен Хачанов - на 15-й. Аслан Карацев и Роман Сафиуллин занимают 35-е и 39-е место соответственно. На 49-м месте в рейтинге расположился Александр Шевченко, на одну позицию поднялся Павел Котов, он 67-й. Рейтинг АТР. 20 ноября: 1. Новак Джокович (Сербия) — 11 245 очков; 2. Карлос Алькарас (Испания) — 8855; 3. Даниил Медведев (Россия) — 7600; 4. Янник Синнер (Италия) — 6490; 5. Андрей Рублев (Россия) — 4805; 6. Стефанос Циципас (Греция) — 4235; 7. Александр Зверев (Германия) — 3985; 8. Хольгер Руне (Дания) — 3660; 9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3245; 10. Тейлор Фритц (CША) — 3100; … 15. Карен Хачанов (Роccия) — 2520; … 35. Аcлан Карацев (Роccия) — 1193; … 39. Роман Cафиуллин (Роccия) — 1122; … 49. Алекcандр Шевченко (Роccия) — 947; … 67 (+1). Павел Котов (Роccия) — 791.