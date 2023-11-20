Мирра Андреева опустилась в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева опустилась на 11 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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В обновленном рейтинге организации 16 летняя спортсменка опустилась с 46 й на 57 ю позицию.

Диана Шнайдер и Камилла Рахимова потеряли по три позиции и расположились на 65 й и 97 й строчках рейтинга. Анна Блинкова поднялась на две позиции, Элина Аванесян — на одну.

Остальные россиянки из топ 100 сохранили свои позиции. Первой ракеткой России осталась Людмила Самсонова, которая находится на 16 м месте.