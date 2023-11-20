Российская теннисистка выложила откровенное фото

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимки с откровенной фотосессии.

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В рейтинге Женской ассоциации тенниса (WTA) Потапова занимает 28-ю строчку. Потапова — победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2016), финалистка трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015, Открытый чемпионат Франции — 2016, 2017), бывшая первая ракетка мира в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) среди юниоров.

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26 сентября Анастасия Потапова сообщила о помолвке с российским теннисистом Александром Шевченко. Девушка заявила, что их отношения «выросли из дружбы», поэтому теннисисту не пришлось за ней ухаживать. Отмечается, что спортсмены знакомы с девяти лет.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.