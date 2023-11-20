Джокович запустил среди фанатов челлендж

«Ладно, давайте все это сделаем? Начиная с сегодня, всю неделю выкладывайте все эти челленджи с тегом #Nole400. Можете выкладывать и другие весёлые способы отпраздновать: рисунки, танцы, пожертвования… Не терпится увидеть. Идемо», — написал Джокович в своих социальных сетях.