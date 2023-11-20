Пять российских теннисисток номинированы на премию WTA
Россиянки Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Диана Шнайдер и Вера Звонарева номинированы на премию Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте WTA.
Андреева, Аванесян и Шнайдер вошли в число номинантов на приз лучшему новичку года.
В прошедшем сезоне Андреева дошла до 1/8 финала Уимблдона, повторив рекорд Марии Шараповой, которая была единственной в XXI веке теннисисткой, сумевшей добраться до этой стадии турнира в возрасте до 17 лет,. Также Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Она начинала сезон на 405 й строчке в мировом рейтинге, сейчас теннисистка находится на 57 й позиции. Шнайдер поднялась cо 182 го на 65 е место, Аванесян — со 134 го на 74 е.
Павлюченкова номинирована на награду «Возвращение года». Россиянка дошла до 1/4 финала «Ролан Гаррос». Ранее на протяжении восьми месяцев Павлюченкова не участвовала в турнирах из за травмы.
Звонарева и немка Лаура Зигемунд вошли в число претенденток в номинации «Пара года». В сезоне 2023 Звонарева и Зигемунд выиграли четыре турнира WTA в парном разряде, включая Итоговый турнир.