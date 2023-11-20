Пять российских теннисисток номинированы на премию WTA

В прошедшем сезоне Андреева дошла до 1/8 финала Уимблдона, повторив рекорд Марии Шараповой, которая была единственной в XXI веке теннисисткой, сумевшей добраться до этой стадии турнира в возрасте до 17 лет,. Также Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Она начинала сезон на 405 й строчке в мировом рейтинге, сейчас теннисистка находится на 57 й позиции. Шнайдер поднялась cо 182 го на 65 е место, Аванесян — со 134 го на 74 е.