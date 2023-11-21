Зверев доволен возвращением в тур после разрыва связок голеностопа

Седьмая ракетка мира Александр Зверев написал пост о завершении сезона.

Зверев написал пост о завершении сезона
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«Какой год! От неуверенности в том, вернусь ли я когда-нибудь на свой уровень, до седьмого места в рейтинге по итогам года, двух титулов и попадания на итоговый. Спасибо всем за невероятную поддержку и веру в меня », – написал Зверев в инстаграме* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).