Медведев, Джокович и Циципас – единственные, кто завершил последние пять лет в топ-10

Определились лидеры рейтингов по итогам года.

Медведев, Джокович и Циципас установили рекорд пятилетки
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Даниил Медведев, Новак Джокович и Стефанос Циципас стали единственными игроками в мужском и женском турах, которые завершали последние пять лет в топ-10.

При этом Арина Соболенко и Андрей Рублев закончили в топ-10 четыре последних сезона, Ига Швентек, Онс Жабер, Мария Саккари и Хуберт Хуркач – три.