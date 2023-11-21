Медведев, Джокович и Циципас установили рекорд пятилетки

Медведев, Джокович и Циципас – единственные, кто завершил последние пять лет в топ-10
Определились лидеры рейтингов по итогам года.
Даниил Медведев, Новак Джокович и Стефанос Циципас стали единственными игроками в мужском и женском турах, которые завершали последние пять лет в топ-10.
При этом Арина Соболенко и Андрей Рублев закончили в топ-10 четыре последних сезона, Ига Швентек, Онс Жабер, Мария Саккари и Хуберт Хуркач – три.
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