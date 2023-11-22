Зверев заплатил тысячи евро за поездку с игроками «Баварии» на матч ЛЧ

26-летний теннисист провёл благотворительный аукцион своего фонда для сбора средств для детей и подростков, больных сахарным диабетом. Одним из лотов на аукционе была поездка с «Баварией» на матч с английским клубом, которую Зверев выиграл, заплатив £ 8 тыс. (примерно € 9 тыс.). Таким образом, Зверев полетит в Манчестер в одном самолёте с футболистами «Баварии», а также сможет поприсутствовать на последней тренировке мюнхенцев в преддверии матча Лиги чемпионов.