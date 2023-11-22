Медведев и Рублёв вошли в топ-5 теннисистов по призовым в 2023 году

Стала известна пятёрка теннисистов, которые в сезоне-2023 заработали наибольшую сумму призовых. В список попали два игрока из России — Даниил Медведев и Андрей Рублёв .

Отметим, что в текущем сезоне Медведев завоевал пять титулов, в том числе выиграл «Мастерсы» в Риме и Майами, а также дошёл до финала US Open и полуфинала Уимблдона. Рублёв же стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло и турнира в Бостаде.