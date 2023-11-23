14-летняя экс-россиянка Ефремова набрала первые очки WTA

Бывшая российская теннисистка 14-летняя Ксения Ефремова, получившая в сентябре французский паспорт, набрала первые очки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграв в среду, 22 ноября в 1/16 финала турнира ITF в Монастире (Тунис) итальянку Камиллу Занолини (928-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:4.

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В 1/8 финала французская теннисистка встретится с третьей сеяной на турнире, китаянкой Йиди Ян, занимающей 658-е место в рейтинге WTA. Встреча пройдёт в четверг, 23 ноября начало матча в 15:30 мск.