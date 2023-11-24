Джокович раскритиковал поведение британских болельщиков на Кубке Дэвиса

«Это неуважение, но к этому нужно быть готовым на Кубке Дэвиса. Нормально, что иногда болельщики переходят черту. Временами в пылу борьбы ты тоже можешь как-то отреагировать и показать, что ты не допускаешь такого поведения. Я имею в виду, что зрители могут делать всё, что хотят, но я на это отреагирую. Они пытались выбить меня из колеи на протяжении всего матча, так что да, нам пришлось немного пообщаться», — приводит слова Джоковича Reuters.