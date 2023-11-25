Тренер Камельзон пригласил Костомарова на теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон сообщил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров приглашен на теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры». Слова Камельзона передает «Матч ТВ».

Костомаров приглашен на теннисный турнир
© РИА Новости

«Думаю, что он с кем то из тренеров занимается, и мне неэтично вмешиваться. Но если он захочет, любые пожелания Романа мы немедленно выполним. Через неделю в Санкт Петербурге пройдет турнир «Северная Пальмира» с участием Карена Хачанова и компании, мы пригласили Костомарова, он обещал приехать», — сказал Камельзон.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратным чемпионом России. Заслуженный мастер спорта России.

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