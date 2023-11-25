Заслуженный тренер России Владимир Камельзон сообщил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров приглашен на теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры». Слова Камельзона передает «Матч ТВ».

«Думаю, что он с кем то из тренеров занимается, и мне неэтично вмешиваться. Но если он захочет, любые пожелания Романа мы немедленно выполним. Через неделю в Санкт Петербурге пройдет турнир «Северная Пальмира» с участием Карена Хачанова и компании, мы пригласили Костомарова, он обещал приехать», — сказал Камельзон.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.