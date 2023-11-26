Джокович высказался о поражениях в матче с Синнером в полуфинале Кубке Дэвиса

«Для меня это огромное разочарование, я беру за это ответственность. У меня было три матчбола и я был так близко к победе. Это действительно прискорбно. Это спорт. Когда ты проигрываешь за свою страну, чувство горечи становится ещё сильнее. Поздравляем Италию. Они это заслужили. Они играли очень хорошо, особенно Янник… в одиночном разряде против меня, а также в парном разряде. За всю игру он почти ничего не пропустил… Надо просто сказать браво, когда кто-то так играет.