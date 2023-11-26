WTA обвинили в лицемерии из-за конфликтов на Украине и Израиле

«Реакция WTA на украинских игроков была очень положительной, как и реакция на действия России. А что тур сделал по поводу того, что происходит в Израиле? Не вижу, чтобы они что-то сделали. Как и все, каждый ищет свою выгоду. Все зависит от того, у кого есть власть, а у кого нет.



Считаю, что решения нет, крупные мировые лидеры слепы, или они предпочитают носить повязку на глазах. Все, что они хотят видеть – это собственная прибыль», — заявила спортсменка.