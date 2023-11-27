Котов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

27 ноября на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) был опубликован обновлённый рейтинг. В лидирующей десятке изменений не произошло. Первое место занимает серб Новак Джокович, на втором месте Карлос Алькарас (Испания), замыкает тройку россиянин Даниил Медведев.