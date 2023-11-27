Диана Шнайдер переместилась на 24 строчки вниз в рейтинге WTA

В первой десятке рейтинга без изменений. Первое место занимает польская теннисистка Ига Свёнтек, на втором месте Арина Соболенко из Беларуси, на третьем американка Кори Гауфф .

В топ-100 рейтинга по-прежнему 12 россиянок. Анна Калинская поднялась на одну строчку и расположилась на 76-м месте, Камилла Рахимова переместилась на три строчки вниз и обосновалась на 100-м месте, Диана Шнайдер с 65-го места опустилась на 89-ю строчку рейтинга.