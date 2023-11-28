Теннисист Медведев установил рекорд 2023 года

В активе Медведева 66 выигранных матчей. Второе место занимает представитель Испании Карлос Алькарас (65), на третьей строчке расположился Янник Синнер (64). Серб Новак Джокович и представитель России Андрей Рублев выиграли по 56 матчей.

Медведев уступил в полуфинале Итогового турнира Синнеру со счетом 3:6, 7:6, 1:6. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.