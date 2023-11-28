Бывший велогонщик призвал отстранить Джоковича из‑за ситуации с допинг‑тестом

— В ассортименте допинговых препаратов есть те, которые можно обнаружить в течение очень ограниченного времени. Если спортсмен не пройдет проверку до начала соревнований, после их окончания следы допинга могут исчезнуть. Именно по этой причине были введены тесты перед соревнованиями. Быть предупрежденным (о контроле) — это сюрреализм. Это больше не неожиданный тест.



Если антидопинговая служба выполняет свою работу, то Джокович должен быть отстранен от соревнований. Он отказался от теста до матча и прошел его после. В велоспорте в случае отказа сдать тест результат считается положительным. В этом случае вы подвергаетесь санкциям. Вы не имеете права отказаться от теста, таковы правила, — приводит слова Мадьо RMC Sport.