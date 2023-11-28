Бывший велогонщик призвал отстранить Джоковича из‑за ситуации с допинг‑тестом

Бывший французский велогонщик Марк Мадьо, занимающий должность менеджера велокоманды Groupama FDJ, считает, что первая ракетка мира Новак Джокович должен быть отстранен из за ситуации с допинг тестом.
Сербский теннисист ранее рассказал, что перед матчем Кубка Дэвиса с британцем Кэмероном Норри не прошел полную процедуру допинг контроля из за того, что не хотел нарушать привычное расписание. Джокович пожаловался на поведение допинг офицера, который «часами» следил за ним, отметив, что нет смысла сдавать тест до игры. Серб одержал победу над Норри со счетом 6:4, 6:4.
— В ассортименте допинговых препаратов есть те, которые можно обнаружить в течение очень ограниченного времени. Если спортсмен не пройдет проверку до начала соревнований, после их окончания следы допинга могут исчезнуть. Именно по этой причине были введены тесты перед соревнованиями. Быть предупрежденным (о контроле) — это сюрреализм. Это больше не неожиданный тест.
Если антидопинговая служба выполняет свою работу, то Джокович должен быть отстранен от соревнований. Он отказался от теста до матча и прошел его после. В велоспорте в случае отказа сдать тест результат считается положительным. В этом случае вы подвергаетесь санкциям. Вы не имеете права отказаться от теста, таковы правила, — приводит слова Мадьо RMC Sport.
Джокович — рекордсмен по количеству выигранных турниров Большого шлема среди мужчин. На счету 36 летнего серба 24 трофея.