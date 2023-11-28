Александр Медведев объяснил, почему Даниил Медведев не выступит на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Российский теннисист Даниил Медведев рассматривал участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры», но из за напряженного графика он решил отдохнуть, заявил генеральный директор турнира Александр Медведев. 1–3 декабря в Санкт Петербурге пройдет турнир «Трофеи Северной Пальмиры». На кортах КСК «Арены» выступят Карен Хачанов, Адриан Маннарино, Александр Шевченко, Анастасия Потапова и другие теннисисты. — Я общался с Даниилом. Возможный приезд в Санкт Петербург стоял на повестке. У Медведева был интенсивный график в этом году, он сыграл больше всех турниров. После такой нагрузки необходим отдых, — передает слова Медведева корреспондент «Матч ТВ».