Медведев назвал причину, из-за которой Надаль не сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Гендиректор теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев рассказал о переговорах с Рафаэлем Надалем.
«Мы вели переговоры с Рафаэлем Надалем. Его приезд и выступление, даже в выставочном формате, произвело бы фурор. К сожалению, он залечивает травму и не смог приехать. Мы будем работать над тем, чтобы участники наших турниров становились все сильнее и сильнее. Кстати, вы же помните, с чего начался подъем Янника Синнера, нынешней суперзвезды АТР? Он получал wild card у нас в Петербурге», – передает слова Медведева корреспондент «Спорт День за Днем».
«Трофей Северной Пальмиры» проводится в выставочном формате (без рейтинговых очков), однако на него заявились такие успешные теннисисты, как первая ракетка Франции Адриан Маннарино, вторая ракетка Сербии (после Новака Джоковича) Ласло Джере, Александр Бублик, представляющий Казахстан, и другие. Высшие номера турнира – россияне Карен Хачанов (15-й в рейтинге АТР) и Вероника Кудерметова (17-я в рейтинге WTA).