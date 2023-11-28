Медведев назвал причину, из-за которой Надаль не сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

«Мы вели переговоры с Рафаэлем Надалем. Его приезд и выступление, даже в выставочном формате, произвело бы фурор. К сожалению, он залечивает травму и не смог приехать. Мы будем работать над тем, чтобы участники наших турниров становились все сильнее и сильнее. Кстати, вы же помните, с чего начался подъем Янника Синнера, нынешней суперзвезды АТР? Он получал wild card у нас в Петербурге», – передает слова Медведева корреспондент «Спорт День за Днем».