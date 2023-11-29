Соболенко впервые сыграет в Брисбене

Вторая ракетка мира Арина Соболенко начнет сезон-2024 на турнире категории 500 в австралийском Брисбене.

Соболенко впервые сыграет в Брисбене
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«Я очень рада начать австралийский сезон в Брисбене. Австралия занимает особое место в моем сердце после того, как я выиграла там свой первый «Большой шлем». Мне не терпится дебютировать на турнире в Брисбене и сыграть перед местными болельщиками».

Соревнования пройдут с 1 по 7 января.

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