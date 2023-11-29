Андрей Рублев объяснил причины психов на теннисном корте

«Мне просто безумно хочется выиграть, показать хороший результат. Но, к сожалению, иногда это выливается в агрессию. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а это не получается, паззл в твоей голове не складывается: «Как так? Я же очень сильного этого хотел, это было моей мечтой, а реальность другая». Мои ожидания от самого себя вызывают во мне эти эмоции. Плюс обиды на себя, которые связаны с самим собой», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.