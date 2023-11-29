Революция в теннисе: WTA и ATP могут остаться без главных турниров

Журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм рассказал, что всё чаще слышит разговоры об изменениях в структуре теннисных туров. По его информации, четыре турнира «Большого шлема» могут объединиться, чтобы купить 10 «Мастерсов». Сообщается, что это может быть сделано при участии Саудовской Аравии, которая получит 10-й турнир. Таким образом, ATP и WTA останутся только с турнирами категории 500 и Итоговые, хотя и их могут отнять с течением времени. - Чемпионат.ком