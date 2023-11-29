Медведев оценил возможности «СКА Арены»

Медведев сообщил, что «СКА Арена» может принимать теннисные матчи высшего уровня
Генеральный директор теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что в будущем матчи петербургских теннисных турниров могут проходить на «СКА Арене».
26 ноября там состоялся тестовый хоккейный матч между студенческими командами «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды» (5:3).
– В Петербурге скоро откроется новый большой стадион, «СКА Арена». Сможет ли она принимать теннисные турниры высшего уровня?
– Это очень хороший вопрос! Вы знаете, что «СКА Арена» готова, там уже провели тестовую игру. Если я не ошибаюсь, она способна принимать соревнования по 20 различным видам спорта. Это, действительно, многофункциональный и очень большой стадион. Здесь будет играть не только хоккейный СКА, но и можно проводить матчи по баскетболу, по гандболу и, конечно, по теннису.
Мы находимся в контакте со СКА. Современные технологии позволяют оперативно заменять одно игровое поле на другое и обратно, так что никаких проблем в этом плане быть не может, – передает слова Медведева корреспондент «Спорт День за Днем» Олег ЕВСТИФЕЕВ
Официальное открытие «СКА Арены» состоится 9-10 декабря, когда она примет Матч Звезд КХЛ. Она станет самым большим ледовым дворцом в мире. «СКА Арена» вмещает 21 542 зрителя, ее площадь составляет 180 тыс кв метров.