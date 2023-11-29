Медведев оценил возможности «СКА Арены»

– Это очень хороший вопрос! Вы знаете, что «СКА Арена» готова, там уже провели тестовую игру. Если я не ошибаюсь, она способна принимать соревнования по 20 различным видам спорта. Это, действительно, многофункциональный и очень большой стадион. Здесь будет играть не только хоккейный СКА, но и можно проводить матчи по баскетболу, по гандболу и, конечно, по теннису.



Мы находимся в контакте со СКА. Современные технологии позволяют оперативно заменять одно игровое поле на другое и обратно, так что никаких проблем в этом плане быть не может, – передает слова Медведева корреспондент «Спорт День за Днем» Олег ЕВСТИФЕЕВ