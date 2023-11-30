Елена Рыбакина претендует на звание лучшей теннисистки 2023 года

Женская теннисная ассоциация открыла голосование за лучшего игрока года. Победителя назовут совсем скоро, в середине декабря. Выбор делают бывшие звезды тенниса, тренеры и журналисты. Спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе считает, что отдал бы свой голос за Елену Рыбакину.

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Первая ракетка Казахстана второй год подряд получает признание от боссов WTA-тура и попадает в число номинантов на звание «Лучший игрок». Однако если победить не удастся, то Рыбакиной уж точно достанется другая награда.

Их матч с Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии 2023 года однозначно называют самым ярким и запоминающимся в теннисном мире. У экспертов, по сути, даже нет альтернатив при выборе лучшей игры сезона. И пусть тот финал Елена проиграла белорусской теннисистке, но награду от WTA она вряд ли упустит.

В этом сезоне Рыбакина достойна не только звания лучшей теннисистки года, но и титула «Мисс-подача». Рекордное количество эйсов оформила Елена за 2023-й – 455 раз она подала навылет. Еще одно важное достижение по итогам сезона – ей удалось четыре раза обыграть соперниц, которые занимали первую строчку рейтинга. В истории тенниса это второй результат. Больше только у Трейси Остин – шесть. Да и свой банковский счет благодаря победам и уверенной игре она пополнила почти на 5,5 миллиона долларов. Для нее это пока лучший показатель.

Но запомнится Рыбакина в этом году не только призовыми и своей игрой. Ее наряд на Уимблдоне вошел в число лучших. Первая ракетка Казахстана облачилась в строгое белоснежное платье с прямым низом, что выглядело очень элегантно, хотя иногда и создавалось ощущение, что она в шортах.