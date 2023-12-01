Джокович закрепился на первом месте по проценту выигранных матчей. У него 83,6% побед

Новак Джокович занимает первое место по проценту побед.

Джокович закрепился на первом месте
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Серб выиграл 1087 матчей и проиграл 213.

Топ-5 по этому показателю выглядит так:

Новак Джокович – 83,6%;

Рафаэль Надаль – 82,9% (1068:220);

Бьорн Борг – 82,4%; (654:140)

Роджер Федерер – 82%(1251:275) ;

Джимми Коннорс – 81,8% (1274:283).

В последние сезоны Джокович и Надаль сменяли друг друга на позиции лидера, но теперь 24-кратный чемпион «Больших шлемов» закрепился на первом месте.