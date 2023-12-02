Глава ФТР назвал Звонареву лучшей российской теннисисткой 2023 года

"Лучшая теннисистка по результатам, наверное, Вера Звонарева, наша чемпионка. Возрастная уже, 39 лет, и это грандиозный успех. У нее более 10 операций было, ребенка родила, закончила дипломатическую академию. Она до сих пор в топе", - сказал Тарпищев.