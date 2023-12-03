Теннисистка рассказала о разном отношении к спортсменам в России и США

Теннисистка Диана Шнайдер в комментарии "Чемпионату" рассказала о разном отношении к спортсменам в США и России.
"Спорт и спортсменов в Америке уважают и почитают больше, чем в России. Заметила это на уровне колледжа. Выступая за университетский клуб "Wolfpack", мы впервые выиграли свою конференцию, а я стала MVP (самым ценным игроком). Там, если ты пошла куда-либо в толстовке с нашивкой клуба, тебя узнают, поприветствуют, легко могут отбить "пять". Внутри колледжа меня тоже знают. Спортсмены там – герои, которые не только показывают результаты, но и учатся", — заявила Шнайдер.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шнайдер занимает 89-ю строчку. С 2022 года она живет и учится в США.
В активе 19-летняя теннисистки три победы на турнирах юниорского Большого шлема в парном разряде. Она выиграла US Open с Луцией Гавличковой из Чехии, Australian Open — с Клерви Нгунуэ из США и Уимблдон — с Кристиной Дмитрук Белоруссии.