Теннисистка рассказала о разном отношении к спортсменам в России и США

"Спорт и спортсменов в Америке уважают и почитают больше, чем в России. Заметила это на уровне колледжа. Выступая за университетский клуб "Wolfpack", мы впервые выиграли свою конференцию, а я стала MVP (самым ценным игроком). Там, если ты пошла куда-либо в толстовке с нашивкой клуба, тебя узнают, поприветствуют, легко могут отбить "пять". Внутри колледжа меня тоже знают. Спортсмены там – герои, которые не только показывают результаты, но и учатся", — заявила Шнайдер.