Дарья Касаткина обыграла Ван Синюй в выставочном матче в Макао – 6:4, 6:4.

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Чемпионом мужского турнира стал Тэллон Грикспор. В полуфинале он победил Тэйлора Фрица (6:3, 6:1), в финале – Борну Чорича (6:3, 6:4).

В матче за третье место Чжичжэнь Чжан, в субботу уступивший Чоричу со счетом 6:1, 6:4, обыграл Фрица – 6:3, 7:6.