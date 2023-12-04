Ракетка Джоковича с победного «Ролан Гаррос» продана на аукционе за $ 107 тыс.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выставил свою ракетку на аукцион спортивных реликвий. Она была продана за $ 107 482. Данный лот примечателен тем, что проданной ракеткой сербский спортсмен выиграл «Ролан Гаррос» в 2016 году.

В финале «Ролан Гаррос» 2016 года Джокович играл против британского теннисиста Энди Маррея. Во время чемпионского матчбола у него в руках была другая ракетка, которую Джокович оставил в своей коллекции. Выставленную на аукцион ракетку серб бросил на трибуны по окончании матча. Болельщица, которой удалось поймать ценный подарок, выставила его на продажу спустя семь лет.