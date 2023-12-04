Джокович провел на вершине рейтинга на 100 недель больше, чем все действующие игроки

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович проводит 402-ю неделю в качестве лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого была опубликована в понедельник, 4 декабря, на сайте организации. Это ровно на 100 недель больше, чем у всех остальных действующих игроков вместе взятых.

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На втором месте расположился испанец Рафаэль Надаль. Он провёл на первой строчке 209 недель. Далее следуют британец Энди Маррей (41 неделя), испанец Карлос Алькарас (36) и россиянин Даниил Медведев (16). В общей сложности эти теннисисты провели 302 недели в статусе первой ракетки мира, что ровно на сто недель меньше, чем Джокович.

Стоит отметить, что этот статистический показатель не учитывает игроков, которые завершили карьеру.