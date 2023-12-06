Большое откровенное интервью тренера Даниила Медведева

Большой разговор с Жилем Серварой ― тренером главного российского теннисиста.

© Чемпионат.com

Даниил Медведев в 2023 году закончил сезон третьей ракеткой мира, сыграл в финале US Open, выиграл два «Мастерса» (в том числе впервые на грунте), стал лучшим в туре по количеству побед и в целом сильно прибавил в игре. За счёт чего это стало возможным? Что нужно улучшить нашему главному теннисисту, чтобы снова выиграть титул на турнире «Большого шлема»? Обо всём этом мы спросили тренера Даниила ― Жиля Сервару, который работает с Медведевым с момента его становления как теннисиста. Жиль рассказал нам о своих отношениях с россиянином, поворотном моменте в 2023 году и главной мечте.

Видео дня

Говорим об Итоговом турнире. Почему Медведев проиграл Синнеру и что нужно улучшить, чтобы снова выиграть титул на «Большом шлеме»

― Начнём с Итогового. Что помешало Даниилу победить Синнера в полуфинале?

― Это был очень интенсивный матч. Янник в последние месяцы находился в потрясающей форме, был одним из трёх-четырёх лучших игроков мира. В первом сете Даниил провёл один плохой гейм на своей подаче, когда отдал её с 40:0. Этим он подарил Синнеру сет. Когда ты проигрываешь гейм так, то стреляешь себе в ногу. В то же время Медведев играл в хороший теннис. Во втором сете Даня был уверен в своей игре, по делу выиграл его ― я был очень доволен уровнем его игры. Однако не ожидал, что он проиграет третий сет так легко. Но когда проигрываешь свою подачу сразу после того, как отыгрался по сетам, теряешь динамику. Он снова выстрелил себе в ногу. Возможно, причина в физике, плюс немного потерял голову. Но именно маленькие детали в матчах с лучшими игроками мира оказывают ключевое влияние.

― Почему Янник стал неудобным соперником для Даниила? Ещё недавно счёт личных встреч был 6-0.

― Синнер очень сильно спрогрессировал. Я видел, как он тренируется, Янник невероятно вкладывался в тренировки в последние месяцы, постоянно что-то улучшал в игре, работал потрясающе.

― Что нужно изменить Медведеву, чтобы снова одержать победу над ним?

― Дане нужно просто играть так, как он это делал в Турине. Он действовал хорошо, играл в очень агрессивный и атакующий теннис ― это ключ к успеху против нынешнего Янника. Это похоже на то, как надо играть против Джоковича. Нужно быть хорошим во всех фазах, во всех ударах.

― Алькарас прогрессирует, Синнер прогрессирует, Джокович всё ещё в туре и побеждает. В чём нужно прибавить Медведеву в следующем году, чтобы победить на турнире «Большого шлема»?

― Отличный вопрос. Во-первых, сохранять высокий уровень подачи на протяжении всего матча, не проседать в ней по ходу игры ― это самое главное. Во-вторых, мы знаем, что на задней линии Медведев — один из лучших в мире, однако иногда тебе нужно что-то большее, чтобы побеждать топов. Дане надо сохранять свой уровень на задней линии, но при этом прибавлять в игре у сетки, чаще выходить к ней. Бывают моменты, когда у него есть преимущество в розыгрыше, однако он остаётся на задней линии, теряет за счёт этого много энергии, чем даёт шанс сопернику вернуться в розыгрыш, выйти к сетке. Эти вещи будут очень важны. И ещё ― нам нужно будет найти несколько дополнительных ходов против игроков, которые хорошо умеют исполнять сёрв-энд-воллей. Но я абсолютно уверен, что Медведев способен выиграть турнир «Большого шлема» в следующем году. Он закончил 2023 год третьим в мире, этим всё сказано.

― Почему вы с Даниилом приняли решение не играть ни одного турнира до Australian Open?

― Мы решили немного поменять нашу подготовку. Во-первых, у него будет несколько выставочных матчей в декабре. Во-вторых, мы решили направить это время на подготовку, на тренировки. Плюс ― Даниилу было очень важно восстановиться после такого сезона, побыть с семьёй. Это может послужить хорошим толчком перед Австралией.

Итоги сезона. Ключевой момент года, нюансы психологической работы, изменения в игре

― Даниил считает 2023 год лучшим в своей карьере за исключением «Больших шлемов». Согласны?

― Смотря как на него смотреть. Если мы говорим о стабильности, это его лучший сезон. Даниил выиграл два «Мастерса», несколько других турниров. Но в 2021 году он выиграл турнир «Большого шлема», был ещё в одном финале мэйджора, закончил год вторым ― тот год был лучше. Но 2023-й близок к 2021-му по качеству, безусловно.

― Это был один из лучших сезонов для Медведева, но для вас как для тренера, по ощущениям, это был самый сложный сезон. Это так?

― Да, это был очень тяжёлый сезон по разным причинам. Есть одна сторона, о которой я не могу говорить в интервью, потому что это очень личное. Если смотреть глобально, многое давалось легко, потому что Даниил выиграл много матчей, был стабилен. Но есть скрытая часть ― две недели после Australian Open в начале сезона, о которых я не могу говорить. Скажем так ― это были очень опасные недели.

― Как вы справились?

― В таких ситуациях тренеру нужно оставаться стабильным, быть уверенным в себе, стараться думать ясно, не паниковать. Моя задача была сказать Даниилу: «Вот тебе цель, у нас есть ситуация, которую надо решить. Как нам достичь цели?» Я пытался вернуть Медведеву уверенность. Но это было очень тяжело, потому что всё, что мы делали на корте, давалось тяжело. Всё, что мы тренировали раньше, было уничтожено, потому что Даня полностью потерял уверенность в себе. В такие моменты надо оставить теннис в стороне и попытаться эту уверенность вернуть. Однако это не происходит просто так, я не владею магией. Я сказал ему: «Ты реагируешь так ― окей. Я пытаюсь прочувствовать тебя и дать верную дорогу». В итоге у нас получилось, мы хорошо поработали.

― За счёт чего?

― Во-первых, за счёт того, что Даня сам сильно хотел выбраться из этой ситуации. Иногда в таких ситуациях игроки начинают закапывать сами себя, пытаясь понять, почему они потеряли уверенность, и в итоге не выходит ничего хорошего. Медведев этого избежал, потому что он готов сражаться до конца ради победы.

― В какой момент вы почувствовали, что Медведев вернулся?

― Ключевой момент ― первый матч в Роттердаме в феврале с Фокиной. В первом сете, когда всё было плохо, я подумал: «Мы в дерьме. Если всё продолжится таким образом, у нас проблемы. Нам будет очень тяжело из этого выбраться». Но Даниил переломил тот матч, всё началó налаживаться. Следом была победа над Оже-Альяссимом, которая показала Медведеву, что он всё ещё способен обыгрывать топ-игроков. А потом Даня победил Синнера в финале, и всё пошло-поехало. Даниил ― потрясающий игрок, а когда он получает уверенность, то становится метеоритом, который не остановить.

― Как вы объясняете этот феномен?

― Я же чувствую его энергию каждый день. Видел это превращение в метеорит несколько раз. Это потрясающе, как он ловит волну и из неё разгоняется ― сумасшествие. Помню, в 2021 году перед стартом «Ролан Гаррос» Даниил чувствовал себя ужасно на грунте, не выиграл почти ни одного матча, выглядел дерьмово. Прямо перед тем турниром мы поехали играть выставочный турнир UTS, где он тоже играл плохо. Помню, как он смотрел на меня во время матчей и говорил: «Я могу хорошо играть на грунте? Как же, как же ― у меня ноль шансов!» Потом мы приехали на «Ролан Гаррос» ― в одну секунду он почувствовал себя лучше, почувствовал мяч, понял, что корт немного другой, и сказал: «О, а я неплох!» Всё поменялось моментально ― в итоге он дошёл до четвертьфинала.

— У Даниила многое зависит от психологии. В 2022 году он говорил, что перестал работать с психологом. Что сейчас?

― Сейчас он снова работает над этим. Безусловно, это очень важная часть, хорошая подмога для него. У нас у всех есть эмоции, всё живёт в нас, это позволяет нам видеть игру, тренера, людей по своему. От эмоций и состояния зависит очень многое. Но очень важно не терять идентичность. Мы все знаем, каким Медведев иногда может быть на корте: эмоциональным, вспыльчивым. Но, с одной стороны, это отлично, в этом его сила. Работа с психологом ― это не отрицание внутреннего себя, которое позволяет Дане одерживать большие победы. Цель ― найти правильный баланс.

― Что имеете в виду?

― Приведу пример. В 2022 году во время турнира в Галле я ушёл с трибуны прямо по ходу матча, когда Медведев начал кричать на меня. После игры мы обсуждали это с ним, и я ему сказал: «Когда ты поступаешь так, то бросаешь в дом факел и сжигаешь его до основания». И он согласился с этим. Поэтому очень важно работать над собой, своими эмоциями и мыслями. Например, мы видим, как Рублёв может иногда вести себя на корте ― это тоже часть его, это не изменить, но эту агрессию и порывы страсти можно направить чуть в другое русло.

― Ещё немного о психологии. После поражения в финале Australian Open — 2022 от Надаля многие любители тенниса испугались, когда Даниил сказал, что перестал мечтать. Как вам кажется, он полностью справился с тем поражением? Он снова мечтает?

— Это очень личный вопрос, только Даня может на него ответить. Если честно, не думаю, что в тот день на пресс-конференции он сказал верные слова. Но я уверен, что Даниилу по прежнему хочется выигрывать всё на свете.

― Когда Даниил удивил вас больше всего за этот год?

― Летний период был очень интересным, поэтому я выберу его и Уимблдон. В тот период Даня был не очень уверен в себе. Для этого не было весомых причин, но после одного поражения он потерял уверенность очень быстро. Однако то, как быстро он пришёл в себя, поразило меня. Я сказал себе: «Вау, он снова сделал это». В итоге он играл в полуфинале Уимблдона. Конечно, в таких ситуациях, когда Медведев теряет уверенность, я пытаюсь дать ему позитивный взгляд на ситуацию. Например, в этом году он проиграл де Минору в Торонто. Да, по итогу он проиграл, совершил несколько ошибок, однако в матче был отрезок, когда он играл хорошо, вёл в счёте. Я сказал: «Окей, ты не можешь быть идеальным постоянно. Но в этом матче было хорошее. Тебе надо увидеть это. Не всё было дерьмом».

― При этом Медведев многое изменил в своей игре в этом сезоне. Со стороны кажется, что он стал лучше бить топ-спин, прибавил в агрессии с форхенда.

― Да, это правда. Но дело в том, что Даня всегда был способен это исполнять. Опять же ― всё зависит от уверенности в себе. В этом сезоне нам удалось дать Медведеву больше свободы, дать ему возможность не бояться быть агрессивным. Он понял, что способен так играть, и начал это развивать.

Причины проблем с подачей, любовь к грунту, финал US Open против Джоковича

― 2023 год ― история любви Даниила и грунта, первый титул. Что изменилось?

― На корте ничего не изменилось. Что-то изменилось в его голове. Даниил поменял своё отношение к игре на грунте, понял, что он это может. Медведев почувствовал себя полноценным на этом покрытии. Однако это не значит, что в следующем году он не скажет: «Дерьмо, я не могу играть на грунте». Но тогда я ему скажу: «Да? Как же ты тогда победил в Риме?» А он ответит мне: «Ой, ну это грунт был другой». Так что никогда нельзя быть ни в чём уверенным. Я помню, как по ходу тренировки в Риме сказал ему: «Ой, Даниил, мне кажется или в этом году на грунте больше нет плохих отскоков?» Он ответил: «Всё то же самое, что и в прошлом году». Я сказал: «Да, тогда странно, почему ты про это больше ничего мне не говоришь?» Потому что в прошлые годы Медведев только и делал, что кричал: «Чёртов грунт, ненавижу отскоки на этом покрытии». Вот и вся разница.

― Это самый неожиданный титул в вашей карьере?

― 100%. Когда Даниил играл в Риме, я готовил его к каждому матчу как к финалу. И во время игр думал: «Вау! А он неплох». И от матча к матчу я чувствовал, что Медведев диктовал почти каждый розыгрыш. Это было изумительно, потому что в 2022-м Даня очень легко терял контроль над розыгрышем, бил по мячу слишком мягко, как будто он был легковесом в боксе. Конечно, когда он победил в Риме, у меня были особенные эмоции.

― Что же случилось на «Ролан Гаррос» после такой победы в Риме?

― Ничего особенного. Во-первых, в тот день против него вышел хороший игрок. Во-вторых, было довольно ветрено, было сложно контролировать мяч, да и сам мяч был немного другой. Все эти мелкие вещи сделали поражение возможным. Даня мог выиграть этот матч в пяти сетах, однако не сделал этого. Но ничего страшного ― это спорт. Нам нужно было принять это поражение, чтобы продолжить развиваться.

― В этом году у Даниила часто страдала подача, временами она пропадала совсем, было много двойных на важных мячах. В чём причина?

― Несколько причин. Есть техническая сторона ― движение, проблемы с подбросом, которые провоцировали ошибки. Это базовые вещи. Например, иногда после двойных ошибок я просто говорил ему: «Даниил, ты просто не вытолкнул себя вперёд, это же простая ошибка». Это простейшие вещи, которые временами нас подводили. Почему? Это вот уже другая сторона вопроса ― ментальная. Давай разберём на примере. Представь, что я обращаюсь к тебе и показываю бутылку с водой: «Андрей, вот бутылка воды». А ты отвечаешь мне: «Нет, это не вода. Это пиво». Я говорю: «Нет-нет, это же вода, вот попробуй, попей». Ты пьёшь, но всё равно говоришь мне: «Это пиво». Что я тогда могу с этим сделать? Ты мне не доверяешь, отрицаешь мои слова. То же самое и с подачей было у Дани. Часто он делал двойные ошибки под давлением счёта, результата.

― Почему давление так влияет?

― Думаю, это слишком личные причины, чтобы об этом говорить. Временами эмоции провоцировали эти ошибки. Если посмотреть назад, у него и в прошлом были большие матчи, в которых он тоже допускал двойные ошибки, но это его тогда не волновало. А в этом сезоне это выглядело так ― после каждого матча с большим количеством двойных он вёл себя так, будто никогда до этого не делал двойных ошибок, всегда подавал идеально, а теперь начал подавать дерьмово, и это немного прибивало его. В такие моменты я говорил ему: «Послушай, в прошлом ты тоже делал ошибки, но тогда из-за этого не заморачивался. Это то же самое, что плохой отскок на грунте». В концовке сезона он начал подавать гораздо лучше по той причине, как если бы ты, Андрей, наконец-то поверил мне, что это вода, а не пиво (смеётся).

― Это правдивая история, что после вылета с Цинциннати вы арендовали корт на несколько дней и только и делали, что тренировали подачу?

― Да, всё так и было, мы упорно работали. Придумали несколько упражнений, чтобы воссоздать давление на него при подаче, чтобы посмотреть, как он будет с этим справляться. Но это не магия ― это пахота. Задача была сделать так, чтобы он не слишком рефлексировал из-за этих ошибок.

― Вернёмся к US Open. Победа над Алькарасом, когда никто не ставил на Медведева, была поразительной. Что вы изменили при подготовке к этой игре после полуфинала Уимблдона?

― Думали над тем, что он может улучшить в своей игре так, чтобы получить шанс с Алькарасом, как сделать так, чтобы не дать Карлосу шанс доминировать, как он это делал на Уимблдоне и в Индиан-Уэллсе. Мы не знали, сработает это или нет, потому что у Алькараса есть инструменты, чтобы доставлять Дане проблемы ― мощь, укороченные, игра у сетки. В итоге мы решили быть агрессивными — я сказал Дане, что нельзя ждать ошибок, нужно давить. Он исполнил это блестяще и добился одной из главных побед в карьере.

― Почему не удалось победить Джоковича в финале?

― Второй сет был ключевым. Поражение в нём сломало Даню, он потерял энергию, почувствовал, что потерял шансы. С самого начала матча до 3:3 во втором сете у Даниила страдало качество ударов, что-то пропало. Возможно, не хватало ментальной энергии для креатива, но после 3:3 всё перевернулось, Медведев заиграл блестяще. Однако с Новаком временами недостаточно играть блестяще, недостаточно быть лучшей версией себя. С Джоковичем надо быть ещё лучше, чем лучшая версия себя.

― У Даниила же была блестящая возможность выиграть второй сет, когда он имел сет-пойнт на подаче Джоковича, однако не выбрал обводящий. Вы обсуждали этот удар с Даней?

― У него было два выбора, Медведев выбрал не тот удар, который принёс ему сет, но так бывает, это был его выбор в игре. Почему он выбрал именно кросс, а не обводящий? Он подумал, что там есть открытая часть корта, что Новак не успеет его перекрыть. Может быть, кто-то другой бы и не успел, но это Джокович.

― В чём причина, что Медведев проиграл все свои финалы после турнира в Риме?

― Конечно, это может быть психология, но я не думаю, что в этом есть что-то закономерное. Про тот же финал с Новаком на US Open мы уже поговорили. Даня вёл 5:4 на тай-брейке, однако проиграл следующие очки слишком быстро. Это тоже может быть частью эмоций, стресса. Не надо забывать, что он играл против топ-игроков. Мне кажется, это может быть хорошим вызовом: «Окей, я проиграл последние финалы, значит, мне надо сделать нечто большее, стать лучше». Думаю, этот факт может послужить хорошим толчком для Даниила в следующем году.

― Вам не кажется, что Медведев заслужил выиграть больше титулов на турнирах «Большого шлема», чем есть у него сейчас?

― Ох, тяжёлый вопрос. Конечно, я бы хотел, чтобы он выиграл больше. Единственное, что я могу сказать, так это о том факте, что все свои финалы он сыграл против Надаля и Джоковича. Это совсем другое, это большая разница по сравнению с другими теоретическими соперниками в финалах. И мне бы очень хотелось посмотреть на финал турнира «Большого шлема» с участием Даниила и кого-то другого ― например, Карлоса или Янника. Мне очень интересно, какой был бы результат в таком случае.

Как на Медведева повлияло отцовство, отношения Жиля и Даниила, главная мечта

― Как на Медведева повлияло отцовство?

― Только положительно. Это только придало ему больше энергии и огня внутри, чтобы выигрывать и для Алисы в том числе.

― Спустя годы совместной работы — как изменились вы, как изменился Даниил?

― Не могу сказать, что я сильно изменился. Как только мы начали работать, я был сфокусирован только на том, чтобы быть настолько хорошим тренером, насколько это возможно. Это часть моего характера, которая со мной навсегда. Даня был совсем молодой, когда мы только начинали. Думаю, наша совместная работа сделала его лучше не только как игрока, но и как человека.

― Есть что-то, что вас до сих пор удивляет в нём?

― С самого первого года нашей работы я поражаюсь, как ему удаётся делать вещи, на которые, как изначально кажется, он не способен, которых от него не ожидаешь. Это действительно поразительно.

― Как бы вы описали ваши отношения?

― Как особенные. Конечно, я не могу сказать, что мы как отец и сын. Мне трудно назвать эти отношения дружескими просто потому, что тренер не должен быть для игрока другом. Но, конечно, это нечто большее, чем просто тренер и игрок. Под этот тип отношений очень сложно подобрать описание. Мы росли и продолжаем расти друг с другом как личности на протяжении уже долгих лет. Даниил ― часть моей жизни, а я ― часть его. Я его отлично знаю. Например, когда мы играем друг с другом в бильярд, я не могу позволить ему обыграть меня. Ровно как и он не представляет для себя варианта дать мне возможность победить. Когда наш физиотерапевт играет против Дани, он может позволить Медведеву выиграть. Я ― нет, для меня это невозможно.

― С его стилем игры, сколько Даниил ещё будет играть в теннис?

― Никто не знает. Мы все разные. Возможно, он сможет играть до 35 лет или даже до 40, как Джокович или Федерер, а может быть, закончит в 32.

― О чём вы мечтаете?