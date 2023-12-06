Тренер Медведева рассказал, почему тот решил не играть турниры перед Australian Open

«Мы решили немного поменять нашу подготовку. Во-первых, у него будет несколько выставочных матчей в декабре. Во-вторых, мы решили направить это время на подготовку, на тренировки. Плюс ― Даниилу было очень важно восстановиться после такого сезона, побыть с семьёй. Это может послужить хорошим толчком перед Австралией», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.