Тренер Медведева рассказал о работе теннисиста с психологом

— Сейчас Медведев снова работает с психологом. Это очень важная часть, хорошая подмога для него. У нас у всех есть эмоции, все живет в нас, а это позволяет видеть игру, тренера, людей по своему. От эмоций и состояния зависит очень многое, но очень важно не терять идентичность. Мы все знаем, каким Медведев иногда может быть на корте: эмоциональным, вспыльчивым. Но с другой стороны ― это отлично, в этом его сила. Работа с психологом ― это не отрицание внутреннего я, которое позволяет Дане одерживать большие победы. Цель ― найти правильный баланс.



Приведу пример. В 2022 году во время турнира в Халле я ушел с трибуны прямо по ходу матча, когда Медведев начал кричать на меня. После игры обсуждали это с ним, и я сказал: «Когда ты поступаешь так, то бросаешь в дом факел и сжигаешь его до основания». И он согласился с этим. Поэтому очень важно работать над собой, эмоциями и мыслями.



Мы видим, как Андрей Рублев иногда может вести себя на корте. Это тоже часть него, это не изменить, но эту агрессию и порывы страсти можно направить чуть в другое русло, — сказал Сервара «Чемпионату».